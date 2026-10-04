Второй аэропорт на юге России ограничил полеты

В волгоградском аэропорту ввели ограничения на движение самолетов. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Тарас Фомченков.

Его пост опубликован в 00:02. В нем уточняется, что мера нужна, чтобы гарантировать безопасность полетов.

Накануне аналогичные меры четыре раза вводились в аэропорту Сочи. В последний раз воздушная гавань ограничила полеты в 23:19. Мера действует до сих пор. До этого ограничения вводились с 12:23 до 14:42, с 16:04 до 16:56 и с 20:16 до 21:03.

На этом фоне Минобороны РФ заявило, что в течение дня регионы страны пытались атаковать 244 дрона. Их уничтожили в период с 8:00 до 20:00 над Белгородской, Брянской, Орловской, Смоленской, Тульской, Калужской и Курской областями, а также Адыгеей, Крымом, Московским регионом, Краснодарским краем и акваториями Черного и Азовского морей.

Ранее пассажиры съели всю еду в аэропорту Сочи.