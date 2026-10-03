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Общество

Аэропорт на юге России в четвертый раз за день ограничил полеты

Аэропорт Сочи приостановил прием и отправку рейсов
Shutterstock

В аэропорту Сочи в четвертый раз за день ввели ограничения на полеты самолетов. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Тарас Фомченков.

Его пост опубликован в 23:19. В нем уточняется, что мера нужна, чтобы гарантировать безопасность выполнения рейсов.

До этого прием и отправку самолетов в аэропорту приостанавливали с 12:23 до 14:42, с 16:04 до 16:56 и с 20:16 до 21:03.

На этом фоне Минобороны РФ заявило, что в течение дня регионы страны пытались атаковать 244 дрона. Их сбили в том числе над Краснодарским краем и акваториями Черного и Азовского морей.

Ранее пассажиры съели всю еду в аэропорту Сочи.

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