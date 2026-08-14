В КЧР задержали россиянина, оборудовавшего лабораторию для изготовления СВУ

В Черкесске сотрудники ФСБ задержали 40-летнего местного жителя, который организовал у себя дома лабораторию для изготовления самодельных взрывных устройств. Об этом сообщают «Известия».

На опубликованном видео, снятом с помощью наземного робота, видны бутылки с легковоспламеняющимися жидкостями, металлические заготовки и герметичные емкости.

Кроме того, выяснилось, что в жилище подозреваемого была оборудована мастерская для переделки оружия. На допросе мужчина заявил, что взрывчатка и оружие были его хобби — все это он изготавливал для себя.

Следователи выясняют детали произошедшего.

В июле российские спецслужбы обнаружили схрон агента Киева с самодельным взрывным устройством. Злоумышленник готовил теракт на одном из крупных промышленных предприятий Уральского федерального округа. Уточнялось, что тайник находился в заброшенном здании, а сам диверсант был ликвидирован в непосредственной близости от него.

Ранее появились кадры задержания подозреваемого в покушении на сотрудника МО РФ в Краснодаре.