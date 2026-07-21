Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

На Урале нашли тайник агента, готовившего теракт на предприятии

ФСБ РФ: готовившего теракт на Урале агента ликвидировали около тайника с СВУ
РИА Новости

Российские силовики нашли тайник агента Киева, планировавшего теракт на одном из ключевых промышленных предприятий в Уральском федеральном округе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.

В публикации отмечается, что тайник располагался в заброшенном здании. Злоумышленник был нейтрализован именно рядом с ним.

По данным следствия, мужчина установил связь с представителем украинских спецслужб и по заданию куратора готовил взрыв на предприятии. С этой целью он изучил систему охраны промышленного объекта, а также график движения составов по находящимся рядом железнодорожным путям. Агент Киева выявил уязвимые места, чтобы впоследствии заложить туда взрывные устройства. Далее он получил от куратора инструкцию по изготовлению самодельного взрывного устройства (СВУ) и, завершив его создание, спрятал бомбу в тайнике.

ФСБ РФ утром 21 июля сообщила о предотвращении теракта на промышленном предприятии на Урале. В ведомстве рассказали, что взорвать объект собирался 60-летний житель Тюмени, который во время задержания оказал вооруженное сопротивление. В связи с этим силовикам пришлось ликвидировать злоумышленника ответным огнем. Никто из стражей порядка и мирных жителей не пострадал.

Ранее были опубликованы кадры обыска у агента Киева, готовившего теракт на Урале.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 21 июля. Единое пособие по новым правилам, скидки на ЖКХ и ЕГЭ, на котором не списать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!