На Урале нашли тайник агента, готовившего теракт на предприятии

Российские силовики нашли тайник агента Киева, планировавшего теракт на одном из ключевых промышленных предприятий в Уральском федеральном округе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.

В публикации отмечается, что тайник располагался в заброшенном здании. Злоумышленник был нейтрализован именно рядом с ним.

По данным следствия, мужчина установил связь с представителем украинских спецслужб и по заданию куратора готовил взрыв на предприятии. С этой целью он изучил систему охраны промышленного объекта, а также график движения составов по находящимся рядом железнодорожным путям. Агент Киева выявил уязвимые места, чтобы впоследствии заложить туда взрывные устройства. Далее он получил от куратора инструкцию по изготовлению самодельного взрывного устройства (СВУ) и, завершив его создание, спрятал бомбу в тайнике.

ФСБ РФ утром 21 июля сообщила о предотвращении теракта на промышленном предприятии на Урале. В ведомстве рассказали, что взорвать объект собирался 60-летний житель Тюмени, который во время задержания оказал вооруженное сопротивление. В связи с этим силовикам пришлось ликвидировать злоумышленника ответным огнем. Никто из стражей порядка и мирных жителей не пострадал.

Ранее были опубликованы кадры обыска у агента Киева, готовившего теракт на Урале.