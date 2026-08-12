Появились кадры задержания подозреваемого в покушении на сотрудника МО РФ в Краснодаре

ФСБ опубликовала видео с задержанием в Краснодаре агента украинских спецслужб, который подозревается в планах подорвать автомобиль сотрудника военкомата. Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчину задержали в лесопарковой зоне с черным пакетом в руках, когда он забирал из тайника самодельное взрывное устройство. Силовики положили его на землю под его крики: «Стойте, ребята!»

По данным ФСБ, подозреваемый в сентябре прошлого года связался через Telegram с представителями запрещенной в РФ украинской террористической организации. По заданию куратора, он за деньги, как утверждается, планировал подорвать автомобиль, принадлежащий сотруднику военного комиссариата Краснодарского края. Для подрыва он должен был использовать взрывчатое вещество западного производства.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по трем статьям УК РФ: государственная измена, участие в деятельности террористической организации и незаконное приобретение взрывного устройства. Мужчину поместили под стражу.

Ранее ФСБ по Челябинской области пресекло подготовку террористических актов.