Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество

Появились кадры задержания подозреваемого в покушении на сотрудника МО РФ в Краснодаре

ФСБ показала видео задержания агента Киева, планировавшего подрыв офицера МО РФ

ФСБ опубликовала видео с задержанием в Краснодаре агента украинских спецслужб, который подозревается в планах подорвать автомобиль сотрудника военкомата. Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчину задержали в лесопарковой зоне с черным пакетом в руках, когда он забирал из тайника самодельное взрывное устройство. Силовики положили его на землю под его крики: «Стойте, ребята!»

По данным ФСБ, подозреваемый в сентябре прошлого года связался через Telegram с представителями запрещенной в РФ украинской террористической организации. По заданию куратора, он за деньги, как утверждается, планировал подорвать автомобиль, принадлежащий сотруднику военного комиссариата Краснодарского края. Для подрыва он должен был использовать взрывчатое вещество западного производства.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по трем статьям УК РФ: государственная измена, участие в деятельности террористической организации и незаконное приобретение взрывного устройства. Мужчину поместили под стражу.

Ранее ФСБ по Челябинской области пресекло подготовку террористических актов.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как Гоголь лишился черепа в гробу, а Йозеф Гайдн получил второй. 6 могил знаменитостей с безумными историями
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!