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Общество

СМИ узнали сроки запуска реестра педофилов в России

«Ъ»: МВД анонсировало запуск реестра педофилов в России в 2027 году
Global Look Press

МВД сообщило депутату Госдумы Анастасии Удальцовой о разработке реестра лиц, совершивших преступления сексуального характера против несовершеннолетних. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на официальный ответ ведомства.

В документе говорится, что запуск сервиса «Насильник-Педофил» запланирован на 2027 год. В МВД назвали целью создания реестра усиление контроля за сексуальными преступниками-педофилами и повышение эффективности профилактики подобных преступлений.

Предполагается, что реестр интегрируют в единую информационную систему министерства, превратив его в инструмент оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий для правоохранительных органов.

По замыслу разработчиков, он объединит данные, которые позволят оперативно идентифицировать потерпевших и еще не пойманных преступников, а также сохранять и запрашивать доказательства при расследовании дел о сексуальных действиях насильственного характера в отношении несовершеннолетних.

В МВД также пояснили, что создание реестра направлено на усиление контроля за лицами, совершившими преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, и повышение эффективности профилактической работы.

Из ответа МВД на депутатский запрос Удальцовой следует, что ведомство параллельно ведет подготовку изменений ст. 242.1 УК РФ об обороте детской порнографии, предусматривающих наказание за сам факт изготовления, перемещения, покупки и хранения таких материалов с какой бы то ни было целью. Сейчас для привлечения к уголовной ответственности следствие должно доказать, что подозреваемый имел дело с детской порнографией для ее распространения, рекламирования или публичной демонстрации.

О создании реестра педофилов стало известно накануне от той же Анастасии Удальцовой: она рассказала, что речь идет не о формальном списке, а о работающем механизме профилактики преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Ранее в России допустили появление новых ограничений для педофилов.

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