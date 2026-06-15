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Общество

В России могут появиться новые ограничения для педофилов

Baza: в Госдуме предложили создать реестр осужденных педофилов
Pixabay

В Госдуме предложили рассмотреть вопрос о создании реестра лиц, осужденных за преступления сексуального характера в отношении детей. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

С такой инициативой выступила депутат Госдумы Анастасия Удальцова. В своем обращении она предложила ввести для осужденных по статьям половой направленности дополнительные механизмы учета и надзора.

Кроме того, депутат считает необходимым наладить взаимодействие между правоохранительными органами, образовательными учреждениями, органами опеки и другими профильными службами.

Также предлагается изучить зарубежную практику и оценить эффективность действующих в России мер по предупреждению преступлений против несовершеннолетних.

По итогам такой работы могут быть подготовлены дополнительные изменения в законодательство, направленные на усиление защиты детей.

Спецпроект «Голубая орхидея» посвящен одной из крупнейших сетей по производству детской порнографии в России, которая действовала в конце 1990-х — начале 2000-х годов.

Ранее в России нашли чаты, где родители продают интимные фото детей.

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