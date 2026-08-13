В России создадут реестр педофилов и насильников

В России в 2027 году должны запустить сервис «Насильник-Педофил», который станет частью информационной системы МВД России. Об этом сообщил Telegram-канал «Кровавая барыня» со ссылкой на депутата Госдумы Анастасию Удальцову.

По информации канала, в МВД уже идет работа над созданием единого реестра осужденных за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Его создают не только для сбора данных о насильниках и педофилах, но и для идентификации неустановленных преступников и потерпевших. Кроме того, в нем будут храниться доказательства по уголовным делам.

Удальцова отметила, что создание такой системы в России необходимо. По ее словам, речь должна идти не просто о формальном реестре, а о реально работающем механизме, при помощи которого можно будет не допустить повторных преступлений и защищать детей от педофилов.

До этого в Омске вынесли приговор 48-летнему мужчине, признанному виновным в изготовлении детского порно и изнасиловании несовершеннолетних. По данным следствия, мужчина несколько лет вел интимную переписку с двумя девочками, которым не было и 12 лет, встречался с ними и насиловал. О преступлениях стало известно после того, как мать одной из потерпевших обратилась в правоохранительные органы. Суд назначил фигуранту наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Ранее в Индии арестовали мужчину, который четыре года насиловал детей и снимал с ними видео.