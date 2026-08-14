Суд продлил арест партнеру миллиардера Трабера, обвиняемому в убийстве

Басманный суд Москвы продлил на два месяца арест Владимиру Даниленко, деловому партнеру миллиардера Ильи Трабера, обвиняемому по делу об убийстве депутата в Ленинградской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на участника процесса.

«Суд продлил на два месяца арест Даниленко», — рассказал собеседник агентства.

Ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей было рассмотрено после закрытия суда без присутствия слушателей и прессы.

О задержании 75-летнего Ильи Трабера стало известно 17 июня. Тогда же в принадлежащих ему компаниях и домах прошли обыски. Следственные действия связаны с расследованием убийства Александра Петрова — депутата Ленинградской области и отца первого российского пилота «Формулы-1» Виталия Петрова.

Трабер и Петров считались деловыми партнерами с 1990-х годов. Их связывали совместные проекты в портовой отрасли и судостроении. По одной из версий следствия, причиной конфликта могла стать распродажа Петровым совместных активов.

Александр Петров был убит 24 октября 2020 года на территории своего загородного дома под Выборгом. По версии следствия, неизвестный открыл огонь из винтовки с противоположного берега реки. От полученного ранения 61-летний предприниматель скончался на месте. Расследование ведет центральный аппарат Следственного комитета России, следственные действия продолжаются в Москве.

Ранее у задержанного бизнесмена Трабера нашли поместье и квартиру в Санкт-Петербурге.