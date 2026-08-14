В Москве резко выросло число выдворенных из страны мигрантов

За первое полугодие 2026 года судебные приставы принудительно выдворили за рубеж более 16 тыс. иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство. Об этом рассказали в главном управлении ФССП по Москве, передает ТАСС.

«С начала года <…> обеспечено выдворение 16 028 [иностранных] граждан, которые являются нарушителями правил пребывания на территории Российской Федерации и привлечены судом к административной ответственности», — указали в ГУ ФССП.

Отмечается, что это в два раза больше показателя прошлого года. В первом полугодии 2026 года приставы принудительно выдворили из российской столицы 8 312 иностранцев-нарушителей, за первое полугодие 2024 года — 5,1 иностранных граждан.

Как сообщалось ранее, за первые 6 месяцев этого года судебные приставы принудительно выдворили из РФ 44,7 тыс. иностранцев, тем самым на Москву пришлось 36% всех выдворений.

До этого стало известно, что в России количество преступлений, совершенных лицами без гражданства и иностранными гражданами, сократилось за шесть месяцев 2026 года практически на 40% относительно показателей аналогичного периода предыдущего года.

Ранее был назван самый распространенный в России вид преступлений.