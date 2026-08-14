В России значительно сократилось число преступлений, совершенных мигрантами

В России количество преступлений, совершенных лицами без гражданства и иностранными гражданами, сократилось за шесть месяцев 2026 года практически на 40% относительно показателей аналогичного периода предыдущего года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы МВД РФ.

По данным ведомства, лицами без гражданства и иностранными гражданами в период с января по июнь совершено 14 449 преступлений. Из этого числа 11 861 преступление совершено гражданами государств — участников СНГ.

Из статистики следует, что количество преступлений, совершенных мигрантами, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года снизилось на 39,1%, а гражданами государств — участников СНГ — на 41,2%.

11 августа председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что с момента вступления в силу нового закона о гражданстве России от 2023 года оно было прекращено у более чем 4,5 тысячи человек. По его словам, свыше 3 тысяч человек потеряли российское гражданство по итогам судебных приговоров за совершение уголовных преступлений, более 400 — в связи с непостановкой на воинский учет, около 300 — в результате совершения действий, создающих угрозу безопасности РФ.

Ранее был назван самый распространенный в России вид преступлений.