Суд рассмотрит апелляционную жалобу по делу о поставках некачественных консервов для МО

Жалобу на арест Мизгира по делу о некачественных консервах рассмотрят 19 августа

Второй Западный окружной военный суд 19 августа рассмотрит апелляционную жалобу на арест предпринимателя Дмитрия Мизгира, которого обвиняют по уголовному делу о поставках некачественных консервов для нужд министерства обороны России. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе суда апелляционной инстанции.

«В связи с истребованием документов заседание по жалобе на избрание меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Мизгира отложено на 19 августа», — уточнила пресс-секретарь суда Ирина Жирнова.

По ее словам, заседание пройдет в закрытом режиме.

Накануне сообщалось, что военные следователи возбудили уголовное дело о поставках некачественных консервов для нужд Минобороны РФ в отношении должностных лиц ведомства, которое впоследствии стало потерпевшей стороной.

Уточняется, что дело было возбуждено 11 мая текущего года. При этом четыре фигуранта не признали свою вину. Речь идет в том числе о Мизгире, начальнике продовольственного управления департамента ресурсного обеспечения МО РФ полковнике Викторе Таразевиче и двух руководителях компании «Нармяспром».

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