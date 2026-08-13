Фигуранты дела о некачественных консервах для Минобороны не признали вину

ТАСС: в деле о некачественных консервах для Минобороны РФ никто не признал вину

Военные следователи завели уголовное дело о поставках некачественных консервов для нужд Минобороны РФ (МО) в отношении должностных лиц ведомства, которое впоследствии стало потерпевшей стороной. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что дело было возбуждено 11 мая текущего года. При этом, как отмечает агентство, четыре фигуранта не признали свою вину. Речь идет в том числе о начальнике продовольственного управления департамента ресурсного обеспечения МО РФ полковнике Викторе Таразевиче, бизнесмене Дмитрии Мизгире и двух руководителях компании «Нармяспром».

Всего в деле фигурируют шесть человек, среди них также значатся гендиректор МПК «Селятино» Артем Барышков и технолог комбината Зинаида Грищук.

10 августа в Белоруссии задержали бизнесмена Дмитрия Мизгира, которого следствие считает одним из ключевых участников схемы с поставками некачественных консервов для Минобороны. Его этапировали в Россию и арестовали на два месяца. По версии следствия, в 2024-2025 годах в воинские части поставили около 170 тонн некачественных консервов примерно на 700 млн рублей — при производстве вместо мяса использовали куски шкур, сало и крахмал. Мизгира также обвиняют в посредничестве при передаче взятки бывшему начальнику продовольственного управления Минобороны Виктору Таразевичу.

Консервы получали подразделения группировок «Запад», «Восток», «Юг» и «Центр», а также Черноморский флот. Защита фигурантов не отрицает, что одна из партий могла быть ненадлежащего качества, но утверждает, что ее заменили другой. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее суд вынес приговор по делу о хищении более 500 млн рублей при выполнении оборонзаказа.