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Общество

В Казани раскрыли хищение почти 50 миллионов рублей при выполнении гособоронзаказа

В Татарстане арестовали группу, похитившую 49 млн при выполнении гособоронзаказа
Nikolay Gyngazov/Global Look Press

УФСБ России по Татарстану совместно с прокуратурой республики пресекли деятельность группы, которая похитила более 49 миллионов рублей бюджетных средств, которые предназначались для выполнения гособоронзаказа. Об этом сообщает «БИЗНЕС Online» со ссылкой на источник.

Согласно версии следствия, руководители ООО Фирма «Оптикс групп» и ООО «Кристалл» заключили договор с АО «Научно-производственное объединение «Государственный институт прикладной оптики»» на поставку электронных компонентов для комплектации продукции.
Фигуранты намеренно увеличили цену поставляемых изделий и отгрузили аналоги, не соответствовавшие условиям заключенного договора. Средства были выделены в рамках гособоронзаказа.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Сотрудниками УФСБ в Москве были задержаны три фигуранта, которых доставили в Казань для предъявления обвинения. Вахитовский районный суд Казани избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.

АО «НПО ГИПО» было основано в Казани в 2010 году. Предприятие выпускает оптические прицелы, приборы для определения координат целей, а также другую оптическую и оптико-электронную технику.

Ранее глава Башкирии возмутился развозом судей на уфимских муниципальных авто.

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