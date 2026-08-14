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Общество

В Брянской области уточнили число пострадавших при атаке ВСУ

Ковальчук: медпомощь оказана девяти жителям Брянска, пострадавшим при атаке ВСУ
FotograFFF/Shutterstock

Девяти жителям Брянска, пострадавшим при атаке ВСУ, оказали медицинскую помощь. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук в мессенджере «Макс».

«По данным медиков, завершен осмотр всех пострадавших. Девяти жителям оказана медицинская помощь. Один человек, к большому сожалению, погиб. Трое госпитализированы, остальным назначено лечение амбулаторно», — уточнил Ковальчук.

По его словам, пожар на объекте локализован. При этом проводится поквартирный обход для установления и оценки ущерба.

Врио губернатора добавил, что волонтерские организации подключились к работе и проводят уборку дворовой территории, а также помогают жильцам в квартирах.

Утром 14 августа Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Брянску. По данным Следственного комитета России, ракета попала в десятиэтажный жилой дом в Советском районе города. Среди пострадавших есть пожилые люди и малолетний ребенок. Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело по ст. 205 УК РФ — террористический акт. Что известно об атаке ВСУ на Брянскую область — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ДНР из-за атаки ВСУ пострадали сотрудники скорой помощи и больницы.

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