«Очень стеснительный»: москвич пытался снять девушку в метро между ног

В Москве мужчину арестовали за съемку девушки на эскалаторе в метро

Москвича наказали за незаконную съемку девушки в метро. Об том сообщает «Осторожно, Москва».

Инцидент произошел на станции «Таганская». По данным канала, пассажирка ехала на эскалаторе, когда кто-то сзади внезапно задел ее за внутреннюю часть бедра.

Обернувшись, она заметила мужчину, который достал из-под ее юбки телефон. Пострадавшая решила не игнорировать ситуацию.

В результате россиянина задержали. Мужчина не признал вину и рассказал, что на самом деле делал снимки для личного блога. Девушку он задел случайно.

«Пытался сфотографировать себя снизу вверх, поскольку является очень стеснительным и скромным, ведет замкнутый образ жизни и не мог сфотографировать себя сверху», – сообщается в публикации.

В результате суд признал его виновным в мелком хулиганстве и отправил под арест на 15 суток.

Подобный случай произошел на станции «Белорусская». Молодой человек заметил девушку на эскалаторе и стал трогать ее против ее воли. Суд оправил его под арест на 14 суток.

Ранее сообщалось, что мужчина приставал к девочке на ж/д станции в Подмосковье и пытался увести ее с собой.