Мужчина приставал к девочке на ж/д станции в Подмосковье и пытался увести ее с собой

В Подмосковье мужчина приставал к девочке на ж/д станции и пытался ее увести

В Подмосковье заметили мужчину, который приставал к девочке и попытался увести ее с собой. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Дубна».

Инцидент произошел 12 августа на первой платформе станции «Большая Волга». По словам очевидицы, мужчина подсел к девочке и стал трогать ее за разные части тела, задавая при этом непристойные вопросы. Женщина вмешалась и пригрозила ему полицией — тогда мужчина ушел в сторону вокзала.

«Ты сделала пирсинг в носу специально, чтобы меня соблазнить» — сказал мужчина девочке, рассказала женщина.

Однако позже он вернулся на платформу и очевидица решила не оставлять ребенка в одиночестве. Она обратилась к охране вокзала, однако там посоветовали обратиться в полицию. Девочка рассказала ей, что незнакомец также звал ее выйти вместе с ним на станции Вербилки.

Женщина проводила девочку в электричку и убедилась, что ее встретят родители. Ребенок рассказал родным о случившемся.

Ранее в Приморье незнакомец приставал к школьнице.