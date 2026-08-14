Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Общество

Мужчина приставал к девочке на ж/д станции в Подмосковье и пытался увести ее с собой

В Подмосковье мужчина приставал к девочке на ж/д станции и пытался ее увести
Shutterstock

В Подмосковье заметили мужчину, который приставал к девочке и попытался увести ее с собой. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Дубна».

Инцидент произошел 12 августа на первой платформе станции «Большая Волга». По словам очевидицы, мужчина подсел к девочке и стал трогать ее за разные части тела, задавая при этом непристойные вопросы. Женщина вмешалась и пригрозила ему полицией — тогда мужчина ушел в сторону вокзала.

«Ты сделала пирсинг в носу специально, чтобы меня соблазнить» — сказал мужчина девочке, рассказала женщина.

Однако позже он вернулся на платформу и очевидица решила не оставлять ребенка в одиночестве. Она обратилась к охране вокзала, однако там посоветовали обратиться в полицию. Девочка рассказала ей, что незнакомец также звал ее выйти вместе с ним на станции Вербилки.

Женщина проводила девочку в электричку и убедилась, что ее встретят родители. Ребенок рассказал родным о случившемся.

Ранее в Приморье незнакомец приставал к школьнице.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как работать с родственником или близким другом без вреда для субординации? Разбираем 4 сценария
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!