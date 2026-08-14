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Общество

Штормовой ветер в Москве пошел на спад

Синоптик Леус: ветер в Москве идет на спад, его скорость не превышает 13 м/с
Максим Блинов/РИА «Новости»

Штормовой ветер в Москве в пятницу пошел на спад, его скорость не превышает 13 м/с. Об этом в Telegram сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«К 17 часам скорость ветра в столичном регионе, по данным метеостанций московского аэроузла, не превышает 11-13 метров в секунду», — написал он.

Синоптик добавил, что ослабление силы ветра продолжится в столице в ближайшие часы.

Как сообщил синоптик, из-за ветреной погоды свою работу приостановила канатная дорога «Воздушный трамвай» на ВДНХ. Фиксируются падения деревьев в Москве и Подмосковье. Ветер валит не только деревья, но дорожные знаки и припаркованные мотоциклы.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов также сообщил, что в ближайшее время в столичный регион вернется тепло, дожди сменятся на солнечную погоду. По его словам, в Москве ожидается смена северо-западных воздушных потоков на юго-западные, на фоне чего температура воздуха начнет постепенно расти. В субботу, 15 августа, воздух прогреется до +20...+22 °C, а в воскресенье температура достигнет +23...+24 °C. При этом будет солнечно, облаков будет мало, дождей не ожидается.

Ранее москвичам рассказали о резком изменении погоды на предстоящей неделе.

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