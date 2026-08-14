Москвичам пообещали возвращение теплой погоды

В ближайшее время в столичный регион вернется тепло, дожди сменятся на солнечную погоду. Об этом в беседе с RT сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Прошедшей ночью в Москве температура воздуха опустилась ниже +10 °C, но вскоре столица попрощается с осенним холодом, пообещал синоптик.

«Уже сегодня днём будет несколько теплее, чем вчера», — отметил Шувалов.

По его словам, в Москве ожидается смена северо-западных воздушных потоков на юго-западные, на фоне чего температура воздуха начнет постепенно расти. В субботу, 15 августа, воздух прогреется до +20...+22 °C, а в воскресенье температура достигнет +23...+24 °C. При этом будет солнечно, облаков будет мало, дождей не ожидается, заключил синоптик.

Напомним, согласно прогнозу ведущего специалиста агентства «Метеоновости» Татьяны Поздняковой, в текущем году бабье лето в Москве и Московской области будет отличаться от привычного климатического сценария – сентябрь не принесет стабильного тепла. Она отметила, что в этом сезоне температурные максимумы будут носить волнообразный характер и не факт, что они будут длительными и придутся именно на период классического бабьего лета.

Ранее синоптик предупредил жителей Московского региона о скором пике похолодания.