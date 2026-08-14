Москвичам рассказали о резком изменении погоды на предстоящей неделе

Из столичного региона постепенно уходит внезапное похолодание, меняться погода начнет уже с предстоящих выходных. Следующая неделя начнется с теплой, местами даже жаркой погоды и небольших дождей, сообщил НСН специалист прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

На эти выходные он спрогнозировал москвичам умеренное повышение температуры воздуха. Так, в субботу, 15 августа, по словам Ильина, ожидается до +21°C, а в воскресенье воздух прогреется до +22 С°… +27 С°. При этом в субботу пройдет небольшой кратковременный дождь, в воскресенье существенных осадков не будет.

В понедельник, 17 августа, сохранится теплая погода с колебаниями температуры воздуха от +22 С° до +27 С°, однако сопровождаться такая погода будет дождями, предупредил синоптик.

«Во вторник вероятность осадков меньше, но по области, особенно по южному и юго-западному районам, дождик можно давать более уверенно, — добавил он. — Вечером, ближе к ночи небольшой дождь придет в Москву».

На среду он спрогнозировал переменную облачность без осадков и от +19 С° до +24 С°. По словам Ильина, вплоть до четверга будут идти кратковременные дожди, а воздух в дневные часы будет прогреваться в среднем до +20 С°…+25 С°.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов также сообщил, что в ближайшее время в столичный регион вернется тепло, дожди сменятся на солнечную погоду. По его словам, в Москве ожидается смена северо-западных воздушных потоков на юго-западные, на фоне чего температура воздуха начнет постепенно расти. В субботу, 15 августа, воздух прогреется до +20...+22 °C, а в воскресенье температура достигнет +23...+24 °C. При этом будет солнечно, облаков будет мало, дождей не ожидается.

Ранее синоптик рассказал, когда москвичи попрощаются с летом.