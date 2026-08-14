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Общество

Москвичам рассказали, когда погода вернется в климатическую норму

Синоптик Позднякова: в конце августа в Москве установится +17...+19°C
Кристина Соловьёва/РИА Новости

На третьей неделе августа Москву и Московскую область ждет кратковременное возвращение жаркой погоды, а к концу месяца погода в столичном регионе войдет в климатическую норму. Об этом в беседе с «Ридусом» сообщила ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Волна относительно теплой погоды в Московском регионе начнется с 17 августа и продержится три-четыре дня. На какое-то время регион попадет в теплую часть антициклона. Максимальная температура может достигать +27...+28°С», — рассказала специалист.

После жаркой волны установится температура +17...+19°С днем и около +10°С ночью, добавила она.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов до этого говорил, что в субботу, 15 августа, воздух прогреется до +20...+22°C, а в воскресенье температура достигнет +23...+24°C. При этом будет солнечно, облаков будет мало, дождей не ожидается.

Ранее москвичам пообещали бабье лето с перерывами.

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