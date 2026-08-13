Москвичам пообещали бабье лето с перерывами

Синоптик Позднякова: бабье лето в Москве будет в этом году отличаться от прошлых

В текущем году бабье лето в Москве и Московской области будет отличаться от привычного климатического сценария. Согласно прогнозу ведущего специалиста агентства «Метеоновости» Татьяны Поздняковой, предоставленному изданию Regions, сентябрь не принесет стабильного тепла.

Если традиционно в этот период в столичном регионе устанавливается продолжительная сухая и солнечная погода, то в этом сезоне температурные максимумы будут носить волнообразный характер.

«Не факт, что эти теплые волны придутся именно на период классического бабьего лета, и не факт, что они будут длительными», — предупредила Позднякова.

До этого метеорологи предупредили, что предстоящей осенью жителей России ожидают значительные погодные аномалии, включая резкие перепады температур, ливневые дожди и штормовые явления. Наиболее выраженные изменения климата прогнозируются в центральных и северо-западных регионах страны, а также на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке.

По мнению синоптиков, столкновение арктического холода с теплыми воздушными массами приведет к затяжным осадкам, сильным порывам ветра и нестабильному температурному фону, особенно в южных областях.

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