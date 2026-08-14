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Общество

Россиянина зарезали из кровной мести на глазах у очевидцев

В Махачкале мужчину задержали после резни из кровной мести
Кадр из видео/Telegram-канал «Что там у дагестанцев?»

Житель Дагестана стал фигурантом уголовного дела после расправы над мужчиной. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел на улице Максима Горького в Махачкале. Подозреваемый, по версии следствия, нанес около 20 ударов лезвием 44-летнему пострадавшему.

На кадрах с места заметно, как пострадавший лежит на асфальте, в тот момент как агрессор наносит множество ударов по его спине, животу, другим органам. В какой-то момент на место приходят еще три человека и спокойно смотрят на происходящее.

«От полученных телесных повреждений мужчина скончался», – сообщается в публикации Следственного комитета.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье об убийстве по мотиву кровной мести. Сейчас следователи проводят все необходимые мероприятия, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

До этого в Ростовской области мужчину задержали за убийство 14-летней школьницы. Как полагают следователи, он зарезал девушку после оскорблений.

Ранее россиянин подвозил пенсионерку до дома, изрезал ее ножом и сбежал.

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