Россиянина зарезали из кровной мести на глазах у очевидцев

В Махачкале мужчину задержали после резни из кровной мести

Житель Дагестана стал фигурантом уголовного дела после расправы над мужчиной. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел на улице Максима Горького в Махачкале. Подозреваемый, по версии следствия, нанес около 20 ударов лезвием 44-летнему пострадавшему.

На кадрах с места заметно, как пострадавший лежит на асфальте, в тот момент как агрессор наносит множество ударов по его спине, животу, другим органам. В какой-то момент на место приходят еще три человека и спокойно смотрят на происходящее.

«От полученных телесных повреждений мужчина скончался», – сообщается в публикации Следственного комитета.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье об убийстве по мотиву кровной мести. Сейчас следователи проводят все необходимые мероприятия, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

До этого в Ростовской области мужчину задержали за убийство 14-летней школьницы. Как полагают следователи, он зарезал девушку после оскорблений.

Ранее россиянин подвозил пенсионерку до дома, изрезал ее ножом и сбежал.