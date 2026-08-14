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Общество

Подозреваемый в расправе над школьницей под Ростовом объяснил свой поступок

В Ростовской области подозреваемый в расправе над школьницей признал вину
Telegram-канал Следком

Мужчина, которого подозревают в расправе над 14-летней школьницей из Ростовской области, дал показания. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

В беседе с сотрудниками правоохранительных органов он признал вину. По его словам, несовершеннолетняя стала его оскорблять.

«Я нанес не менее 13 ударов ножом. Вину признаю, раскаиваюсь», – рассказал ростовчанин.

В скором времени фигуранту изберут меру пресечения. Следователи просят у суда отправить его под стражу.

Мужчина был задержан после того, как случайные люди обнаружили девушку с ножевыми ранениями. Пострадавшей вызвали медиков, но спасти ее не смогли.

Молодой человек является бывшим возлюбленным сестры школьницы, с партнершей они расстались на плохой ноте. Между мужчиной и девушкой произошел конфликт, во время которого россиянин схватился за нож.

Следователи назначили ряд экспертиз, чтобы выяснить обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, россиянин изнасиловал школьниц и 32 года скрывался под выдуманным именем.

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