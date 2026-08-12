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Общество

Россиянин подвозил пенсионерку до дома, изрезал ее ножом и сбежал

В Архангельской области мужчина изрезал ножом пенсионерку из-за ссоры
ГУ МВД России по Архангельской области

В Архангельской области задержан 32-летний мужчина, который напал с ножом на пенсионерку по дороге в Новодвинск, а затем попытался скрыться. Об этом сообщает СУ СК региона.

По версии следствия, утром 11 августа мужчина согласился подвезти незнакомую 61-летнюю женщину, но в пути между ними вспыхнул конфликт. Он остановил машину и несколько раз ударил женщину ножом в лицо и шею.

После этого подозреваемый уехал и попытался замести следы, его задержали на автомойке. На допросе он признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Спасти раненую пенсионерку не удалось.

До этого в Петербурге пьяный 60-летний пенсионер бросался на людей с ножом в парке Сосновка. До приезда полиции он успел ранить двух человек в возрасте 33 и 20 лет, пострадавшим потребовалась медицинская помощь.

Ранее на Кубани мужчина зарубил топором и сжег жену, племянницу и приятеля.

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