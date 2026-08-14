Россиян предупредили о скрытых рисках «сказочных» дачных предложений

Мошенники активно наживаются на россиянах, которые ищут варианты аренды дачных участков. За «сказочными» объявлениями с очень выгодными условиями чаще всего скрываются аферисты, предупредил в беседе с RT доцент Финуниверситета при правительстве России Пётр Щербаченко.

Он призвал с подозрением относиться к низким ценам под видом срочных продаж, обещаниям, что дача расположена в очень удобном и живописном месте, а также не верить красивым фотографиям – нередко это обман, а дома, который представлен на фото, даже не существует.

«Фото могут быть украдены с чужих сайтов. А так называемый хозяин будет торопить с решением и просить предоплату за бронирование», — пояснил специалист.

При такой схеме стоит человеку перевести деньги, как лже-арендодатель перестает выходить на связь. Причём он может убрать объявление, а затем опубликовать его вновь с теми же снимками на другом сайте.

Щербаченко призвал никогда не соглашаться на перевод предоплаты без просмотра объекта – нужно съездить и осмотреть дачу лично. Также следует проверить номер телефона из объявления – есть вероятность, что он уже мог засветиться как мошеннический.

С особой осторожностью эксперт призвал относиться к ситуациям, когда подавший объявление человек начинает торопить с принятием решения, ссылаясь на большое количество желающих, а также заявляет, что оставит бронь только при получении предоплаты. В подобных случаях высок риск, что собеседником является мошенник, заключил специалист.

Напомним, до этого депутат Госдумы Антон Немкин предупредил, что мошенники внедрили новую схему обмана, которая позволяет им взламывать онлайн-банки россиян. Для этого они создают вредоносные программы, маскируя их под обычные видеофайлы, а затем присылают их от лица знакомого контакта. С особой осторожностью парламентарий призвал относиться к просьбам установить какие-либо приложения или разрешения для просмотра файла. Если после нажатия на него предлагается разрешить доступ к устройству или что-то скачать – это сразу должно насторожить, подчеркнул он.

Ранее россиянам рассказали о мошеннических схемах перед 1 сентября.