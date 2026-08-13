Мошенники добрались до онлайн-банков россиян через видео

Мошенники внедрили новую схему обмана, которая позволяет им взламывать онлайн-банки россиян. Для этого они создают вредоносные программы, маскируя их под обычные видеофайлы, а затем присылают их от лица знакомого контакта, предупредил в беседе с RT депутат Госдумы, федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

«Человеку приходит сообщение в мессенджере якобы от знакомого — например, с подписью «срочно посмотри видео» и ссылкой или файлом. На самом деле аккаунт отправителя мог быть взломан, а за безобидным, на первый взгляд, контентом скрывается программа, которая может получить доступ к онлайн-банку и электронным кошелькам», — пояснил депутат.

Ключевым риском он назвал тот факт, что эта схема включает в себя сразу два уровня доверия – во-первых, сообщение приходят якобы от знакомого человека, а во-вторых, люди привыкли спокойно относиться к рассылке видеороликов и открывать их, не задумываясь.

Сам по себе факт того, что видео прислал кто-то знакомый – ещё не гарантия, что это не вирус, подчеркнул Немкин. Человека могли взломать, поэтому лучше не кликать бездумно на файлы и ссылки, а уточнить по другим каналам связи, правда ли человек присылал какой-то ролик или нет.

С особой осторожностью парламентарий призвал относиться к просьбам установить какие-либо приложения или разрешения для просмотра файла. Если после нажатия на него предлагается разрешить доступ к устройству или что-то скачать – это сразу должно насторожить. Самое главное – ни в коем случае нельзя вводить данные банковской карты и пароли в подобных приложениях и программах, заключил Немкин.

Напомним, также Антон Немкин сообщил, что в преддверии 1 сентября мошенники начали рассылать родителям сообщения якобы от имени школы, родительского комитета или госслужб с просьбой оплатить услуги или подтвердить данные. По его словам, перед началом учебного года злоумышленники активно используют тревожность родителей и дефицит времени. Также аферисты рекламируют фальшивые магазины и объявления с якобы последними комплектами школьной формы, техники или учебников по заниженным ценам, привлекая тех, кто хочет сэкономить.

Ранее в Госдуме рассказали о мошенниках, создающих поддельные сайты Банка России.