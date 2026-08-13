Россиянам рассказали о мошеннических схемах перед 1 сентября

В преддверии 1 сентября мошенники начали рассылать родителям сообщения якобы от имени школы, родительского комитета или госслужб с просьбой оплатить услуги или подтвердить данные. Об этом РИА Новости сообщил член комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

По его словам, перед началом учебного года злоумышленники активно используют тревожность родителей и дефицит времени.

«Особенно хорошо работают сообщения от имени школы, родительского комитета или якобы государственных служб: «Собираем на подарок», «Нужно оплатить питание», «Подтвердите льготу», «Вам положена выплата к 1 сентября», — сказал депутат.

Немкин добавил, что после этого мошенники могут перевести родителей на поддельную страницу оплаты, а также выманить данные банковской карты или код из СМС. При этом злоумышленникам не обязательно сразу получать деньги, поскольку они могут завладеть аккаунтом в банке, отметил депутат.

Еще одной схемой обмана член комитета назвал фальшивые магазины и объявления с якобы последними комплектами школьной формы, техники или учебников по заниженным ценам. Подобный метод направлен на людей, желающих сэкономить, уточнил Немкин.

Ранее россиян предупредили о мошеннической схеме со сбором денег перед 1 сентября.