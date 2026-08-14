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Общество

Собянин заявил о летевших в сторону Москвы беспилотниках

Собянин: силы ПВО уничтожили три беспилотника, летевших на Москву
Aleksandr Gusev/Global Look Press

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевших на Москву. Об этом в «Максе» заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны уничтожено три БПЛА, летевших на Москву», — написал он.

Собянин добавил, что на месте падения обломков дронов осуществляют работу специалисты экстренных служб.

Утром 14 августа губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что в результате атаки беспилотников на регион повреждение получило остекление образовательного учреждения. По его словам, вчера вечером и сегодня ночью средства противовоздушной обороны перехватили восемь беспилотников над территориями Боровского, Людиновского, Кировского, Тарусского муниципальных округов, а также на окраинах Калуги и Обнинска.

Утром российское министерство обороны сообщило, что силы противовоздушной обороны в ночь на 14 августа сбили 553 беспилотника Вооруженных сил Украины почти в 20 субъектах страны.

Ранее власти сообщили о ликвидации последствий атаки на порт Усть-Луга.

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