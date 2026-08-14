Украинские беспилотники повредили образовательное учреждение в Калужской области

В Калужской области дрон повредил остекление в образовательном учреждении

Остекление образовательного учреждения повреждено в результате атаки беспилотников на Калужскую область. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что вчера вечером и сегодня ночью средства ПВО перехватили восемь дронов над территориями Боровского, Кировского, Людиновского, Тарусского муниципальных округов, а также на окраинах Калуги и Обнинска.

«По предварительной информации, в результате атаки пострадало остекление муниципального образовательного учреждения в одном из населенных пунктов Людиновского округа», — написал губернатор, отметив, что никто не пострадал.

Шапша добавил, что власти организуют работу по оперативному восстановлению остекления.

Утром российское Минобороны сообщило, что силы противовоздушной обороны в ночь на 14 августа сбили 553 беспилотника Вооруженных сил Украины почти в 20 субъектах страны.

Ранее власти сообщили о ликвидации последствий атаки на порт Усть-Луга.