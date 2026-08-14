Военные сбили более 550 украинских дронов за сутки над регионами России

Минобороны: ПВО за ночь сбила 553 беспилотника ВСУ над российскими регионами

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 14 августа сбили 553 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России в мессенджере «Макс».

Так, российские военные сбили вражеские дроны над Новгородской, Курской, Брянской, Белгородской, Калужской, Смоленской, Тверской, Псковской, Орловской, Тульской, Липецкой, Костромской, Рязанской, Ростовской, Ленинградской областями, над Московским регионом, Краснодарским краем, Ставропольским краем, республикой Крым.

Кроме того, несколько БПЛА были уничтожены над акваториями Черного и Азовского морей.

До этого врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что 11 человек получили ранения различной степени тяжести в результате ударов ВСУ по региону.

В Тверской области в результате падения обломков беспилотника повреждения получила стена склада Wildberries.

Ранее в Госдуме рассказали о тактике дроновых атак Украины.