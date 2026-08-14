В нескольких регионах Узбекистана произошли перебои в электроснабжении

В Узбекистане произошли перебои в электроснабжении из-за аварии в Казахстане

Перебои в электроснабжении произошли в ряде областей Узбекистана из-за аварии в соседнем Казахстане. Об этом сообщила пресс-служба минэнерго страны в Telegram-канале.

«Авария, произошедшая в энергетической системе соседнего государства, отразилась на энергосистеме Центральной Азии. В результате произошел сбой в электроснабжении Сурхандарьинской и некоторых других областей», — говорится в публикации.

В ведомстве уточнили, что энергетики приступили к восстановлению электроснабжения.

До этого в Казахстане восстановили электроснабжение после блэкаута.

По данным оператора энергосистемы Казахстана KEGOC, в 14:37 по местному времени в Единой электроэнергетической системе (ЕЭС) республики возникло технологическое нарушение, сопровождавшееся отключением линий электропередачи 500 кВ Агадыр — Улкен Л-5300 и Л-5320, а также Актогай — Талдыкорган Л-5400.

Из-за этого без света в частности остались жители Бостандыкского, Наурызбайского, Ауэзовского и Алатауского районов республики.

Ранее Грузия и Абхазия остались без света.