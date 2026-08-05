Третий блэкаут за две недели: Грузия и Абхазия остались без света

В Грузии и Абхазии произошел блэкаут из-за сбоя при работах на Ингурской ГЭС

В Грузии произошло третье за две недели масштабное отключение электричества, без света остались все города страны. Также отключение затронуло Абхазию. Причиной послужил сбой, возникший во время работ на Ингурской ГЭС, связанных с поиском слабых мест в энергетической системе. Блэкауты уже случались 24 и 25 июля.

В Грузии третий раз за две недели произошло масштабное отключение электричества, сообщило издание «Sputnik Грузия».

«Электричества нет ни в одном городе Грузии, в Тбилиси остановлена работа метро, не работает и железная дорога», — говорится в материале.

По данным издания, подача энергии в Тбилиси начала восстанавливаться примерно спустя 40 минут после отключения. Компания «Государственная электросистема Грузии» в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) подтвердила факт сбоя в электроснабжении и рассказала о ее причинах.

«После сбоев в стране 24–25 июля на Ингурской ГЭС проводились определенные работы . В частности, для обследования соответствующего оборудования станции было необходимо перевести энергосистему в изолированный режим работы, на частотах, отличных от номинальной, что вызвало временное отключение электроснабжения по всей Грузии», — пояснили в пресс-службе.

Член Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжению Грузии (GNERC) Георгий Пангани уточнил, что целью испытаний был поиск слабых мест в системе .

«Во время тестирования произошло полное отключение электроэнергетической системы Грузии», — сообщил он.

«Sputnik Грузия» пишет, что один человек пострадал из-за блэкаута — в Тбилиси из-за отключившихся светофоров автомобиль сбил пешехода. Кроме того, жители города делятся кадрами, как их выводили из обесточенного метро по тоннелям.

Без энергии осталась и Абхазия — в министерстве энергетики страны объявили, что электричество отключилось из-за аварии на Ингурской ГЭС .

Предыдущие отключения

Первый масштабный сбой произошел в ночь на 24 июля — электричество отключилось в Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Телави, Боржоми, Зугдиди и других городах. В столице страны также прекратилась подача воды, частично не работала мобильная связь. По разным данным, блэкаут продлился от четырех до 11 часов.

25 июля около 08:00 по местному времени (07:00 по московскому) произошло еще одно отключение энергии. Поэтапно подачу электричества начали восстанавливать уже спустя пять минут, а полностью последствия аварии устранили к 10:15 (09:15 по Москве).

Директор Ингурской ГЭС Леван Мебония заявил телеканалу Pirveli, что причиной стало отключение высоковольтной (500 кВ) линии «Имерети», через которую проходит основная нагрузка энергосистемы страны, добавив, что «энергосистема полностью распалась» . Из-за повторного блэкаута Служба государственной безопасности Грузии возбудила уголовное дело по статье «Саботаж».

GNERC провела расследование произошедшего и 30 июля опубликовала предварительный отчет. Комиссия объяснила, что электроснабжение Грузии обычно осуществляется параллельно с энергосистемой Азербайджана по линиям электропередачи напряжением 330 кВ, то есть две системы работают как одна, однако в день первого блэкаута они неожиданно разъединились.

«После разделения грузинская энергосистема перешла в изолированный режим работы, что привело к падению частоты и напряжения. Эти показатели достигли таких значений, которые вызвали каскадные отключения в энергосистеме — как электростанций, так и потребителей»,

— рассказали энергетики.

В GNERC уточнили, что сбой начался на линии электропередачи «Гегути», выходящей из подстанции «Кутаиси 220» и принадлежащей энергораспределительной компании «Энерго-Про Джорджия». Комиссия объявила о продолжении расследования по двум направлениям — прекращении энергетической связи с Азербайджаном и способности энергосистемы Грузии работать в изолированном режиме.

По данным газеты Netgazeti, 31 августа глава Госэлектросистемы Грузии Вано Зардиашвили подал заявление об отставке, однако в министерстве экономики Грузии эту информацию не подтвердили, утверждая, что он находится в отпуске.