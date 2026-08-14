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Общество

В Казахстане восстановили энергоснабжение после блэкаута

Минэнерго Казахстана: электроснабжение по линии KEGOC полностью восстановили
Proxima Studio/Shutterstock/FOTODOM

Оператор энергосистемы Казахстана АО «KEGOC» полностью восстановил электроснабжение. Об этом сообщили в минэнерго республики.

В настоящее время региональные энергоснабжающие организации проводят поэтапное подключение отдельных потребителей. Электроснабжение планируется полностью восстановить в ближайшее время, добавили в ведомстве.

Отмечается, что ситуация находится на контроле министерства энергетики.

По данным оператора энергосистемы Казахстана KEGOC, в 14:37 по местному времени в Единой электроэнергетической системе (ЕЭС) республики возникло технологическое нарушение, сопровождавшееся отключением линий электропередачи 500 кВ Агадыр-Улкен Л-5300 и Л-5320, а также Актогай-Талдыкорган Л-5400. Из-за этого без света в частности остались жители Бостандыкского, Наурызбайского, Ауэзовского и Алатауского районов республики.

Ранее концерт Канье Уэста в Алма-Ате оказался под угрозой срыва из-за блэкаута.

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