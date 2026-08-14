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Общество

Суд в Москве заочно рассмотрит дело против Арестовича

В Москве 28 августа суд в закрытом режиме рассмотрит дело Арестовича
Кадр из видео/Ходят слухи/YouTube

Второй западный окружной военный суд Москвы планирует 28 августа приступить к рассмотрению по существу заочного уголовного дела в отношении экс-советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Ему вменяются публичные призывы к террористической деятельности и распространение недостоверных данных о Вооруженных силах РФ. В пресс-службе суда уточнили, что слушания пройдут в закрытом формате — это необходимо для защиты участников процесса.

Как полагает следствие, 17 марта 2022 года Арестович, занимавший тогда должность внештатного советника, разместил на своих страницах в соцсетях и YouTube-канале видеообращение. В нем он призывал к совершению терактов в отношении железных дорог, которые используются для передвижения и обеспечения российских войск, с целью нарушения их действий в зоне проведения спецоперации.

Обвиняемый объявлен в розыск, поэтому дело рассматривается заочно.

Ранее российскому губернатору заочно предъявили обвинение на Украине.

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