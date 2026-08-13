На Украине губернатору Рязанской области заочно предъявили обвинение

Ивано-Франковская областная прокуратура предъявила заочное обвинение губернатору Рязанской области Павлу Малкову. Об этом сообщил Офис генерального прокурора Украины через свой Telegram-канал.

По версии украинского следствия, Малков причастен к финансированию действий, направленных на изменение территориальных границ Украины, совершенных группой лиц по предварительному сговору.

В ведомстве также указали, что с 2023 года губернатор включен в санкционные списки Украины, а с 2024 года — в санкционные перечни Европейского союза.

В июле украинская сторона предъявила заочные обвинения российскому кинорежиссеру, сценаристу и народному артисту Владимиру Бортко.

Согласно материалам следствия, Бортко, используя свой медийный статус, якобы систематически занимался распространением пропаганды, оправдывал проведение специальной военной операции и отрицал суверенитет Украины. Также отмечается, что Бортко призывал к применению против Украины тактического ядерного оружия.

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