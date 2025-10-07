Арестович прокомментировал решение России объявить его в международный розыск

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович отреагировал на решение России объявить его в международный розыск в рамках расследования уголовного дела о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Публикация появилась на его странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Россияне, так же как и украинцы, - дети, которых обделили любовью. Вместо любви пришли страхи и заполнили собой все. Детям страшно, холодно, темно, и они хотят спалить деревню, что их недолюбила, чтобы погреться в тепле ее углей», — написал Арестович.

Он намекнул, что продолжить критиковать как Россию, так и Украину. Политик заметил, что будет «поливать любовью как из шланга» и тех, и других.

8 сентября 2023 года Арестович был объявлен в розыск, а 13 ноября 2023 года — в международный розыск, говорится в документах.

Согласно документам, уголовное дело в отношении Арестовича было возбуждено сначала 8 апреля 2022 года по факту распространения ложной информации о российской армии, а спустя месяц по факту совершения им преступления террористической направленности. Уголовные дела соединены в одно производство.

