В Кургане юноша прослушал экстремистскую песню и получил наказание

Молодого человека из Кургана наказали за прослушивание музыки, признанной экстремистской на территории России. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Как установили сотрудники МВД, 19-летний юноша искал в интернете запрещенную композицию. Чтобы ее прослушать, он использовал программу, которая помогает получить доступ к запрещенным порталам.

В отношении курганца составили административный протокол по статье о поиске экстремистских материалов. Какое наказание он получил, не уточняется. В рамках статьи он может получить штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей.

В полиции напомнили, что не стоит искать и публиковать в соцсетях запрещенные материалы или вступать в движения, признанные экстремистскими.

До этого в Петербурге пожилого мужчину задержали за финансирование экстремистской организации. По версии следствия, он отправил на их счет семь тысяч рублей. Во время обыском у него изъяли телефоны, банковские карты и планшет, имеющие необходимую для разбирательств информацию.

Ранее стало известно о показе в сети задержания админа экстремистского канала из Дагестана.