Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Общество

В Кургане юноша прослушал экстремистскую песню и получил наказание

Курганца привлекли к ответственности за прослушивание экстремистской музыки
mooremedia/Shutterstock/FOTODOM

Молодого человека из Кургана наказали за прослушивание музыки, признанной экстремистской на территории России. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Как установили сотрудники МВД, 19-летний юноша искал в интернете запрещенную композицию. Чтобы ее прослушать, он использовал программу, которая помогает получить доступ к запрещенным порталам.

В отношении курганца составили административный протокол по статье о поиске экстремистских материалов. Какое наказание он получил, не уточняется. В рамках статьи он может получить штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей.

В полиции напомнили, что не стоит искать и публиковать в соцсетях запрещенные материалы или вступать в движения, признанные экстремистскими.

До этого в Петербурге пожилого мужчину задержали за финансирование экстремистской организации. По версии следствия, он отправил на их счет семь тысяч рублей. Во время обыском у него изъяли телефоны, банковские карты и планшет, имеющие необходимую для разбирательств информацию.

Ранее стало известно о показе в сети задержания админа экстремистского канала из Дагестана.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как работать с родственником или близким другом без вреда для субординации? Разбираем 4 сценария
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!