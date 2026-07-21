Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

В сети показали задержание админа экстремистского канала из Дагестана

В Петербурге после долгих поисков поймали администратора экстремистского канала

В Санкт-Петербурге задержали уроженца Дагестана, администратора международного экстремистского сообщества в Telegram, которого оперативники разыскивали длительное время. Об этом сообщает piter-news.net со ссылкой на оперсводку.

По данным следствия, задержанный администрировал канал с деструктивным контентом и более чем 5 тысячами активных подписчиков, где публиковал материалы с оправданием и пропагандой терроризма. Кроме того, мужчину подозревают в попытках дестабилизировать обстановку на Северном Кавказе в интересах Украины.

Telegram-канал «Жемчужина Юга» утверждает, что задержанный занимался администрированием радикального религиозно-экстремистского ресурса «Джамаат Дагестана».

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности» (205.2) УК РФ. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до семи лет лишения свободы. Следователи также проверяют его причастность к государственной измене.

Фигуранта этапировали из Санкт-Петербурга в Республику Дагестан и поместили в местный следственный изолятор.

Ранее в Грузии выпустили под залог мужчину, сломавшего нос россиянке.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
В России три очага чумы «живы» до сих пор. Как уберечься туристу без прививок
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!