В сети показали задержание админа экстремистского канала из Дагестана

В Санкт-Петербурге задержали уроженца Дагестана, администратора международного экстремистского сообщества в Telegram, которого оперативники разыскивали длительное время. Об этом сообщает piter-news.net со ссылкой на оперсводку.

По данным следствия, задержанный администрировал канал с деструктивным контентом и более чем 5 тысячами активных подписчиков, где публиковал материалы с оправданием и пропагандой терроризма. Кроме того, мужчину подозревают в попытках дестабилизировать обстановку на Северном Кавказе в интересах Украины.

Telegram-канал «Жемчужина Юга» утверждает, что задержанный занимался администрированием радикального религиозно-экстремистского ресурса «Джамаат Дагестана».

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности» (205.2) УК РФ. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до семи лет лишения свободы. Следователи также проверяют его причастность к государственной измене.

Фигуранта этапировали из Санкт-Петербурга в Республику Дагестан и поместили в местный следственный изолятор.

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