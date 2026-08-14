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Общество

Польские СМИ сообщили о предотвращенном покушении на Киевстонера

RMF: задержанный в Польше россиянин готовил покушение на Киевстонера
kyivstoner/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Польше удалось предотвратить покушение на популярного рэпера и видеоблогера Киевстонера (настоящее имя — Альберт Васильев) по заданию РФ. Об этом сообщило радио RMF FM.

Подозреваемого в подготовке покушения задержали 7 августа сотрудники полиции Варшавы совместно с представителями Управления внутренней безопасности Польши. Как утверждает RMF24, задержанный является уроженцем Донбасса. Ему предъявили обвинение в покушении и арестовали на три месяца.

По информации издания, музыкант, имеющий гражданство Украины и США, предположительно, стал целью наемника.

Накануне премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что задержанный был завербован и получил задание организовать покушение. Личность задержанного и цель покушения тогда не разглашались.

В середине июля 2026 года Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила о предотвращении попытки масштабной атаки с использованием беспилотников в Подмосковье. По версии ведомства, к подготовке операции была причастна Служба безопасности Украины, а одним из координаторов являлся украинский рэпер и блогер Киевстонер. Что заявили в ФСБ, как на обвинения отреагировал сам блогер и что о нем известно — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиян задержали в стамбульском соборе за чтение Библии.

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