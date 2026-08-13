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Общество

В Польше задержали россиянина по подозрению в подготовке покушения на американца

Туск: в Польше задержан россиянин по подозрению в покушении на гражданина США
Vadim Kulikov/Shutterstock/FOTODOM

Польские спецслужбы задержали гражданина России по подозрению в подготовке покушения на человека с американским и украинским гражданствами. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, слова которого приводит Reuters.

По заявлению польского лидера, задержание произошло 7 августа в Варшаве. По информации Туска, мужчина был «завербован российскими спецслужбами», вследствие чего ему поручили организовать покушение на жизнь человека. Имя и личность задержанного и предполагаемой цели покушения не раскрываются.

23 июля в МИД Белоруссии заявили, что Минск передал польской стороне информацию о подготовке террористического акта на территории Польши. Соответствующие сведения были направлены временному поверенному в делах Польши в Белоруссии Кшиштофу Ожанне.

Информация поступила по линии правоохранительных органов. По их данным, теракт готовит находящийся в Польше человек, ранее осужденный в Белоруссии по ряду статей Уголовного кодекса. В МИД уточнили, что недавно польские власти лишили его дополнительной защиты и права на проживание в стране.

Ранее в МИД Польши отказались комментировать сообщение о теракте.

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