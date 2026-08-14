Москвичей предупредили о штормовом ветре

В Москве скорость ветра достигла уровня восьмибалльного шторма. Об этом сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале.

«Как и ожидалось, с наступлением светлого времени суток в столичном регионе усилился ветер. К настоящему моменту его скорость в порывах достигает 14–19 м/с», — написал синоптик.

По его словам, ветер такой силы соответствует восьмибалльному шторму и может затруднять перемещение. Леус предупредил, что в ближайшие часы скорость ветра в порывах достигнет 15-20 метров в секунду, а ослабление ветрового режима придет только к 17:00 по мск.

Как сообщил синоптик, из-за ветреной погоды свою работу приостановила канатная дорога «Воздушный трамвай» на ВДНХ. Уже фиксируются падения деревьев в Москве и Подмосковье. Ветер валит не только деревья, но дорожные знаки и припаркованные мотоциклы.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов также сообщил, что в ближайшее время в столичный регион вернется тепло, дожди сменятся на солнечную погоду. По его словам, в Москве ожидается смена северо-западных воздушных потоков на юго-западные, на фоне чего температура воздуха начнет постепенно расти. В субботу, 15 августа, воздух прогреется до +20...+22 °C, а в воскресенье температура достигнет +23...+24 °C. При этом будет солнечно, облаков будет мало, дождей не ожидается.

Ранее москвичам рассказали о резком изменении погоды на предстоящей неделе.