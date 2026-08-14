Пьяный отец забил годовалую дочь в Кургане

В Кургане мужчина напал на свою годовалую дочь и избил ее. Об этом сообщает Telegram-канал РЕН ТВ.
Инцидент произошел 3 августа. Предварительно, мужчина в состоянии алкогольного опьянения набросился на ребенка и стал наносить девочке удары. За девочку заступилась мать, которой удалось остановить избиение.
Ребенка в тяжелом состоянии доставили в медицинское учреждение. Врачи пытались спасти девочку, однако сделать этого не удалось. Она не выжила.
Сотрудники правоохранительных органов задержали нападавшего. Мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
До этого пьяная мать выбросила с балкона девятого этажа трехлетнюю дочь в Подмосковье. С травмами различной степени тяжести девочку госпитализировали.
Ранее сообщалось, что школьницу изрезали ножом в российском поселке, врачам не удалось ее спасти.