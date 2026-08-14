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Общество

Пьяный отец забил годовалую дочь в Кургане

РЕН ТВ: в Кургане пьяный отец забил годовалую дочь
Shutterstock

В Кургане мужчина напал на свою годовалую дочь и избил ее. Об этом сообщает Telegram-канал РЕН ТВ.

Инцидент произошел 3 августа. Предварительно, мужчина в состоянии алкогольного опьянения набросился на ребенка и стал наносить девочке удары. За девочку заступилась мать, которой удалось остановить избиение.

Ребенка в тяжелом состоянии доставили в медицинское учреждение. Врачи пытались спасти девочку, однако сделать этого не удалось. Она не выжила.

Сотрудники правоохранительных органов задержали нападавшего. Мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

До этого пьяная мать выбросила с балкона девятого этажа трехлетнюю дочь в Подмосковье. С травмами различной степени тяжести девочку госпитализировали.

Ранее сообщалось, что школьницу изрезали ножом в российском поселке, врачам не удалось ее спасти.

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