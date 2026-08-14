Школьницу изрезали ножом в российском поселке, врачам не удалось ее спасти

112: в Ростовской области изрезали школьницу, она не выжила

В Ростовской области 14-летнюю девочку изрезали ножом, она не выжила. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Инцидент произошел в поселке Пригородный на улице Вильямса. Предварительно, пьяный 21-летний мужчина встретился со школьницей — до этого он встречался со старшей сестрой девочки, но они расстались на плохой ноте. Во время общения несовершеннолетняя стала оскорблять собеседника и в какой-то момент он бросился на нее с ножом.

Позже девочку обнаружили с ножевыми ранениями и доставили в больницу, однако врачам не удалось ее спасти. Предполагаемого злоумышленника задержали правоохранители.

До этого в Якутии задержали мужчину, изрезавшего пятерых людей ножом. Один из пострадавших не выжил.

Ранее сообщалось о нападении пьяного петербуржца с ножом на своего соседа.