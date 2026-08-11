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Общество

Пьяная мать выбросила с балкона девятого этажа трехлетнюю дочь в Подмосковье

В Подмосковье мать вытолкнула ребенка с балкона

В Сергиевом Посаде задержали 27-летнюю женщину, которая в состоянии алкогольного опьянения столкнула свою трехлетнюю дочь с балкона девятого этажа. Об этом сообщает ГСУ СК России по Московской области.

По данным следствия, 10 августа обвиняемая находилась в квартире на Московском шоссе вместе с двумя детьми. В какой-то момент она столкнула дочь через ограждение балкона с высоты девятого этажа. С травмами различной степени тяжести девочку госпитализировали, подробности о ее состоянии неизвестны.

На допросе женщина признала вину, но объяснить мотивы поступка не смогла. Следователи провели осмотр места происшествия, назначили судебные экспертизы и изучили записи с камер видеонаблюдения. Возбуждено уголовное дело

До этого на Камчатке мужчина попал под суд после избиения чужого ребенка.

Ранее в Кургане двухлетняя девочка попала в больницу из-за избиения отцом.

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