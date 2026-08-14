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Общество

Россиянам объяснили, в чем опасность травяных чаев

Врач Вострикова: травяные чаи могут быть собраны неправильно
Valentyn Volkov/Shutterstock/FOTODOM

Опасность травяных чаев в том, что сбор может быть неправильным и негативно повлиять на организм. Об этом в интервью «Радио 1» предупредила председатель Международного союза помощи и поддержки пациентов Ольга Вострикова.

«Лекарства на травах мы можем купить в аптеках, но делать это нужно по рецепту, потому что не знаешь, как отреагирует организм. До сих пор еще есть «аптекарские огороды», где выращивают травы. Отвары вреда не принесут, если не собраны своими руками, потому что, собирая самостоятельно, мы не всегда можем распознать, полезное это или сорняк», — объяснила специалист.

Что касается привыкания, травяные напитки его не вызывают, если они не спиртовые и не имеют в составе наркотических веществ.

Диетолог Наталья Павлюк до этого говорила, что ромашковый чай считается наиболее безобидным и показан даже детям. Он оказывает на организм успокаивающее воздействие. Однако с другими популярными травами, включая иван-чай, все сложнее, так как исследований в этой области почти не проводилось.

Ранее ботаник развеяла мифы о популярных лекарственных растениях.

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