Врач предупредила об опасных «непредвиденных эффектах» популярных напитков

Мнение о том, что травяные чаи, включая ромашковый и иван-чай, — это безусловно полезные для всех напитки, ошибочно. На самом деле относиться к ним следует с осторожностью, так как в сочетании с некоторыми лекарствами они могут оказать на организм неожиданно негативный эффект, предупредила в беседе с «Радио 1» диетолог Наталья Павлюк.

Она подчеркнула, что ромашковый чай считается наиболее безобидным и показан даже детям, он оказывает на организм успокаивающее воздействие. Но с другими популярными травами, включая иван-чай, всё сложнее, так как исследований в этой области почти не проводилось, отметила врач.

«Главная опасность кроется не в самих травах, а в их взаимодействии с лекарственными препаратами, — пояснила Павлюк. — Эта проблема особенно актуальна для людей с хроническими заболеваниями и пожилых».

Она посоветовала с осторожностью употреблять травяные чаи, так как в сочетании с лекарствами возможны «непредвиденные эффекты». Чем больше человек пьет препаратов, тем опаснее могут быть напитки из зверобоя, билобы и прочих трав, подчеркнула специалист. Она призвала помнить, что речь идёт не просто об ароматном напитке, а о биологически активном продукте, перед употреблением которого следует проконсультироваться с врачом.

До этого травник Дмитрий Юровский рассказал, что почти все полевые растения, которые применяют для приготовления травяного чая, имеют противопоказания. В том числе пряные травы могут вызывать изжогу у людей с повышенной кислотностью желудка. В случае появления такого симптома эксперт посоветовал умерить дозу чая. При гипофункции щитовидной железы и гломерулонефрите он также призвал отказаться от ежедневного употребления тимьяна.

Ранее россиян призвали с осторожностью употреблять травяные чаи для похудения.