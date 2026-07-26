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Ботаник развеяла мифы о популярных лекарственных растениях

Ботаник Ноздрина: мятный чай не помогает похудеть, он не «сжигает» жир
africa_pink/Shutterstock/FOTODOM

Каждое растение — это уникальный коктейль из тысяч соединений, созданных эволюцией для защиты от вредителей и болезней. Человек научился использовать эти вещества, но далеко не все представления об их действии соответствуют реальности. О том, что на самом деле скрывается за популярными травами, «Газете.Ru» рассказала Татьяна Ноздрина, доцент кафедры биоэкологии и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ.

Миф: ромашка — универсальное успокоительное, которое можно пить в любых количествах.

«Ключевую роль играют апигенин и бисаболол. Апигенин связывается с ГАМК-рецепторами в мозге, отвечающими за расслабление и снижение тревожности. Эффект мягкий — ромашка не «выключает» сознание, а снижает нервное напряжение. Исследования подтверждают ее умеренный противотревожный и противовоспалительный эффект», — объяснила она.

Важный нюанс: ромашка относится к семейству Астровых, как и амброзия — мощный аллерген. Людям с сильной сезонной аллергией стоит быть осторожными.

Миф: мятный чай помогает похудеть, так как «сжигает» жир.

«Эффект основан на действии ментола, который воздействует на холодовые рецепторы. В ЖКТ ментол расслабляет гладкую мускулатуру, снимает спазмы и уменьшает вздутие. Клинические исследования подтверждают эффективность масла мяты при синдроме раздраженного кишечника. Но на жировой обмен мята не влияет», — пояснила эксперт.

Миф: зверобой — безопасная замена антидепрессантам.

«Это одно из самых мощных лекарственных растений. Гиперицин и гиперфорин влияют на обмен серотонина, дофамина и норадреналина — по механизму, схожему с синтетическими антидепрессантами. Метаанализы подтверждают его эффективность при легкой и умеренной депрессии», — сказала она.

Но зверобой — мощный индуктор ферментов печени, отвечающих за метаболизм большинства лекарств. Он может резко снижать концентрацию в крови оральных контрацептивов, антикоагулянтов и других препаратов. Принимать его можно только после консультации с врачом.

«Травами действительно можно лечиться — около 40% современных лекарств имеют растительное происхождение. Однако концентрация активного вещества в чашке чая в десятки раз ниже, чем в аптечной настойке. Эффект от травяных сборов часто мягкий и накопительный. И главное: «натуральное» не означает «безопасное». Растение — это сложный химический завод, и обращаться с ним нужно с уважением и знанием дела», — резюмировала она.

Ранее россиянам назвали главные ошибки в уходе за комнатными растениями летом.

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