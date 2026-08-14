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Общество

Россиянам объяснили, где и в каком виде не стоит покупать арбузы

Диетолог Королева: не стоит покупать арбузы вдоль автодорог
Павел Лисицын/РИА Новости

Не стоит покупать половинки и четвертинки арбузов, поскольку на сладкой мякоти быстро размножаются бактерии. Об этом в беседе с «Радио 1» предупредила диетолог Маргарита Королева.

«Арбузы, продающиеся у дороги, могут принести в составе соли тяжелых металлов, особенно, если они выращиваются в ненадлежащих условиях при добавлении нитратов в виде удобрений для быстрого роста. Нитраты идут только во вред здоровью», — отметила специалист.

Нитраты, по ее словам, могут спровоцировать кислородное голодание, взаимодействуя с гемоглобинов в составе крови, а также привести к образованию злокачественных опухолей.

Приобретя арбуз, диетолог посоветовала кусочек мякоти положить в стакан с водой: если вода окрасится в розовый цвет, продукт не годен к употреблению.

Главный внештатный диетолог министерства здравоохранения Московской области Инна Пичугина до этого говорила, что к выбору бахчевых стоит подходить внимательно даже в разгар сезона. Признаком спелого арбуза является желтое пятно на боку — место, которым плод лежал на бахче. Если оно белое — ягода не созрела.

Хвостик арбуза должен быть сухим и ломким, а на корке не должно быть вмятин и трещин, рассказала она.

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