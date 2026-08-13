Россиянам рассказали, как определить спелость арбузов и дынь

Диетолог Пичугина: желтое пятно на корке арбуза указывает на его спелость

К выбору бахчевых стоит подходить внимательно даже в разгар сезона. Признаком спелого арбуза является желтое пятно на боку — место, которым плод лежал на бахче. Если оно белое — ягода не созрела. Об этом рассказала главный внештатный диетолог министерства здравоохранения Московской области Инна Пичугина. Ее слова цитирует «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Хвостик арбуза должен быть сухим и ломким, а на корке не должно быть вмятин и трещин, продолжила она.

«Созревший арбуз при постукивании издает звонкий звук, а дыня — глухой. На спелость дыни указывает также медово-фруктовый запах, но он не должен быть слишком резким. Кроме того, хорошая дыня слегка пружинит, при надавливании на ее корке не должно оставаться вмятин», — отметила специалист.

Она также посоветовала покупать арбузы и дыни только в официальных торговых точках.

Терапевт Скандинавского Центра Здоровья Ольга Чистик до этого говорила, что главное отличие арбуза от дыни заключается в составе микронутриентов. Арбуз — это вода с минимальным набором витаминов и одним сильным антиоксидантом. Дыня содержит больше витаминов A, C, фолата, калия.

Ранее диетолог рассказала, как не следует есть арбуз.